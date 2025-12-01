Santa Maria a Monte, 1 dicembre 2025 – Dopo l’incendio dei pulmini, ora l’acido nelle scarpe. E’ un caso quanto sta accadendo in questo periodo alla Asd Virtus Santa Maria a Monte, società calcistica. L’ultimo episodio è accaduto venerdì sera. I ragazzi si stavano preparando per l’allenamento e hanno indossato gli scarpini da gioco. Ragazzi in pronto soccorso. Dentro i quali qualcuno ha inserito o acido o una sostanza urticante. Fatto sta che alcuni dei calciatori hanno sentito un improvviso bruciore ai piedi, dovendo poi ricorrere anche alle cure del pronto soccorso. Una vicenda che si sussegue a quella accaduta una notte nella prima metà di novembre, quando due pulmini della squadra erano stati dati alle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Acido negli scarpini dei giocatori: squadra presa di mira. Aveva già subito l'incendio dei pulmini