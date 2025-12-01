Acido negli scarpini dei giocatori | squadra presa di mira Aveva già subito l’incendio dei pulmini
Santa Maria a Monte, 1 dicembre 2025 – Dopo l’incendio dei pulmini, ora l’acido nelle scarpe. E’ un caso quanto sta accadendo in questo periodo alla Asd Virtus Santa Maria a Monte, società calcistica. L’ultimo episodio è accaduto venerdì sera. I ragazzi si stavano preparando per l’allenamento e hanno indossato gli scarpini da gioco. Ragazzi in pronto soccorso. Dentro i quali qualcuno ha inserito o acido o una sostanza urticante. Fatto sta che alcuni dei calciatori hanno sentito un improvviso bruciore ai piedi, dovendo poi ricorrere anche alle cure del pronto soccorso. Una vicenda che si sussegue a quella accaduta una notte nella prima metà di novembre, quando due pulmini della squadra erano stati dati alle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it
È IL CASO DI RISCRIVERE ALCUNE PARTI DEL CODICE PENALE? COSE FOLLI. TgCom24 Pisa, acido negli scarpini dei calciatori: sei finiscono al pronto soccorso Una sostanza urticante è stata versata volontariamente nelle scarpette dei giocatori dell'Asd
Pisa, paura negli spogliatoi: sei calciatori al pronto soccorso per una sostanza corrosiva negli scarpini - Secondo quanto raccontato dai protagonisti, e come riporta Tgcom24, le scarpe sembravano “schiumare” a contatto con la pelle. Si legge su affaritaliani.it