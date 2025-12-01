Accordo Edizione 21 Invest e Tages | nasce 21 Next

Milano, 1 dic. (askanews) – Edizione (holding della famiglia Benetton), 21 Invest e Tages hanno raggiunto un accordo preliminare per la nascita di 21 Next, piattaforma innovativa che opererà nel mondo dell’alternative asset management con focus sui private markets. Al perfezionamento dell’operazione, il veicolo deterrà la totalità di 21 Invest e Tages. I soci fondatori delle due società nonché i rispettivi senior manager reinvestiranno in una quota di minoranza significativa del capitale sociale, assicurando continuità strategica e allineamento di interessi con gli investitori. Il presidente della società sarà Alessandro Benetton, Panfilo Tarantelli assumerà il ruolo di Ceo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

In base all’accordo, Edizione fornirà un capitale iniziale (seed capital) di 500 milioni alla nuova società. Crescita anche per M&A - facebook.com Vai su Facebook

***Edizione: con 21 Invest e Tages lanciq piattaforma alternative asset management 21 Next - Edizione (holding della famiglia Benetton), 21 Invest (societa' fondata da Alessandro Benetton) e ... Scrive ilsole24ore.com

Benetton, fusione fra 21 Invest (Edizione) e Tages per creare un gruppo da 3 miliardi di euro - In base all’accordo, Edizione fornirà un capitale iniziale (seed capital) di 500 milioni alla nuova società. Secondo msn.com

Accordo Edizione, 21 Invest e Tages: nasce 21 Next - (askanews) – Edizione (holding della famiglia Benetton), 21 Invest e Tages hanno raggiunto un accordo preliminare per la nascita di 21 Next, piattaforma innovativa che opererà nel mondo ... Riporta askanews.it