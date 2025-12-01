Acciaio asse sinistra-Le Pen | la Francia verso la nazionalizzazione di ArcelorMittal

Il Parlamento francese scavalca il governo di Sebastien Lecornu e accelera sulla possibile nazionalizzazione dei siti transalpini di ArcelorMittal, il colosso di diritto lussemburghese e anima franco-indiano che opera nel settore della siderurgia e rappresenta il secondo maggior produttore globale di acciaio dietro la cinese Baowu con 58 milioni di tonnellate di acciaio prodotte nel 2024. L’asse Mélenchon-Le Pen contro Lecornu su ArcelorMittal. Con il voto compatto del campo progressista e l’astensione benevola della destra del Rassemblement National di Marine Le Pen è stata approvata dall’Assemblea Nazionale una proposta della sinistra radicale de La France Insoumise, guidata da Jean-Luc Mélenchon, prospettante proprio la presa di controllo dei siti francesi del gruppo, ipotesi respinta al mittente dall’esecutivo ma che mira a rispondere alla crisi strutturale della siderurgia francese. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Acciaio, asse sinistra-Le Pen: la Francia verso la nazionalizzazione di ArcelorMittal

