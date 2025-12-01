Abusi edilizi nel ristorante dei vip Da Paolino | revocata la licenza I proprietari del locale hanno respinto le accuse

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Michael Jordan a Tom Cruise, sono tanti i vip che si sono seduti al ristorante “Da Paolino”. Il locale deve fare i conti con provvedimenti drastici, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno. Il Comune di Capri, infatti, ha revocato la licenza allo storico stabilimento dell’isola. Il provvedimento dell’amministrazione del comune campano, guidata dal sindaco Paolo Falco, è stato ufficializzato dopo il risultato delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Le forze di polizia hanno riscontrato numerose irregolarità legate all’abusivismo edilizio. I proprietari del locale hanno respinto le accuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

