Abusi edilizi nel Parco | L’opera non terminata Assolti cinque imputati
Erano stati accusati di abuso edilizio per le opere realizzate all’interno dell’area protetta del Parco delle Cinque Terre. Ma il giudice del tribunale spezzino li ha tutti assolti perchè il fatto non sussiste accogliendo la tesi difensiva presentata dai legali. Si è dunque conclusa dopo tre anni di attesa la vicenda che ha visto coinvolte, a vario titolo cinque persone, a seguito del sequestro di un capannone da parte dei carabinieri del Parco della Cinque Terre. Erano stati rinviati a giudizio Luca e Giampietro Piubeni proprietari del terreno oltre che committenti delle opere entrate nell’nchiesta, Sergio Tuvo titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, Francesco Tienni direttore dei lavori architettonici, Alessio Currarino direttore dei lavori strutturali difesi dagli avvocati Francesco Passalacqua e Cesare Bruzi Alieti entrambi del foro spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
