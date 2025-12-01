Abu Mazen sarà ad Atreju il 12 dicembre Il futuro di Gaza sul palco della festa di FdI

Abu Mazen sarà fra gli ospiti internazionali di Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia che aprirà i battenti il 6 dicembre a Roma nei giardini di Castel Sant’Angelo. In attesa della conferenza stampa che renderà noto il denso programma della festa cominciano a trapelare i primi nomi dei big internazionali che varcheranno il villaggio di Atreju. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese sarà ospite venerdì 12 dicembre. Nella stessa giornata verrà ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abu Mazen ospite di Atreju venerdì 12 dicembre. La presenza del leader dell’Anp conferma la capacità della festa di FdI giunta alla 27esima edizione di dettare l’agenda politica nazionale e internazionale con confronti a tutto campo alla presenza dei massimi protagonisti degli equilibri geopolitici mondiali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Abu Mazen sarà ad Atreju il 12 dicembre. Il futuro di Gaza sul palco della festa di FdI

