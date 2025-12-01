Abu Mazen ad Atreju La mossa di FdI che spiazza la sinistra

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, a quanto si apprende, sarà fra gli ospiti internazionali di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in programma dal 6 al 14 dicembre ai giardini di Castel Sant'Angelo. Il leader palestinese è atteso a Roma venerdì 12 dicembre per un incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A un mese di distanza dalla precedente visita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Abu Mazen ad Atreju. La mossa di FdI che spiazza la sinistra

Scopri altri approfondimenti

++ Abu Mazen tra gli ospiti di Atreju, la kermesse di FdI ++ (ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il presidente dell'Anp Abu Mazen, a quanto si apprende, sarà fra gli ospiti internazionali di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in programma dal 6 al 14 dicembre Vai su X

Abu Mazen ad Atreju. La mossa di FdI che spiazza la sinistra - Il leader dell'Autorità nazionale palestinese sarà a Palazzo Chigi il 12 dicembre, proprio nei giorni in cui si svolge la festa del partito di Meloni. Secondo ilfoglio.it

Abu Mazen sarà tra gli ospiti di Atreju, la kermesse di FdI - Il presidente dell'Anp Abu Mazen, a quanto si apprende, sarà fra gli ospiti internazionali ... Riporta espansionetv.it

Dopo Musk e Milei, Meloni porta Abu Mazen ad Atreju - Nel 2023 fa i riflettori furono su Elon Musk, l'anno scorso sul presidente argentino Javier Milei e sul primo ministro del Libano Najib Mikati. Segnala ansa.it

Abu Mazen incontra Mattarella: «Anp interlocutore fondamentale» - L’infinito corteo presidenziale, oltre venti auto, lascia una piazza Colonna blindatissima alle quattro e mezzo del pomeriggio. Scrive corriere.it