Abu Dhabi | l’autorità finanziaria accetta la stablecoin RLUSD di Ripple

Periodicodaily.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il via libera dell’autorità di Abu Dhabi a RLUSD consolida la leadership di Ripple nel Golfo, offrendo alle istituzioni finanziarie uno strumento regolamentato essenziale per ottimizzare liquidità e pagamenti transfrontalieri. L’Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA) di Abu Dhabi ha ufficialmente riconosciuto RLUSD, la stablecoin emessa da Ripple, come un asset conforme per l’utilizzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

