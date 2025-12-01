Abu Dhabi | l’autorità finanziaria accetta la stablecoin RLUSD di Ripple
Il via libera dell’autorità di Abu Dhabi a RLUSD consolida la leadership di Ripple nel Golfo, offrendo alle istituzioni finanziarie uno strumento regolamentato essenziale per ottimizzare liquidità e pagamenti transfrontalieri. L’Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA) di Abu Dhabi ha ufficialmente riconosciuto RLUSD, la stablecoin emessa da Ripple, come un asset conforme per l’utilizzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
