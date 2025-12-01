Abiti scarpe e maioliche etichettati come i salumi

In settimana il governo ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione al Regolamento europeo numero 2411 del 2023, lungamente discusso e approvato sul finire della scorso legislatura europea. Il nostro esecutivo non poteva fare altrimenti: entro la fine dell'anno le novità introdotte in materia di etichettatura e in particolare di Indicazione geografica protetta dovevano essere approvate. In pratica l'Igp viene estesa dagli alimenti asi manufatti artigianali o industriali. Una scelta fortemente osteggiata dal mondo dell'agroalimentare tricolore che vi vedeva una fonte di possibile confusione.

