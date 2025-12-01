Abbiamo incontrato il regolo il più piccolo uccello d'Europa | foto e dimensioni del minuscolo volatile

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uccello più piccolo d'Italia e d'Europa è il regolo, un bellissimo e minuscolo passeriforme che è possibile incontrare anche nei giardini e nei parchi delle città. Quali sono le dimensioni e il canto di questa specie, che abbiamo avuto la fortuna di fotografare diverse volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Incontrato Regolo Pi249