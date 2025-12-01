Abbiamo incontrato il regolo il più piccolo uccello d'Europa | foto e dimensioni del minuscolo volatile
L'uccello più piccolo d'Italia e d'Europa è il regolo, un bellissimo e minuscolo passeriforme che è possibile incontrare anche nei giardini e nei parchi delle città. Quali sono le dimensioni e il canto di questa specie, che abbiamo avuto la fortuna di fotografare diverse volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
