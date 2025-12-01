abbate racconta il cuore giuridico dello scambio commerciale

Datato Roma, 25 novembre 2025, l’annuncio della pubblicazione del volume Teoria e pratica dello scambio commerciale di Ferdinando Emilio Abbate, edito dall’autorevole casa editrice giuridica italiana Lefebrve Giuffré, offre al pubblico di specialisti e appassionati uno strumento di lettura attento e rigoroso delle dinamiche dello scambio nel commercio. Un volume per orientarsi nello scambio commerciale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

