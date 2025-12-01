A$AP Rocky è il nuovo Ambassador di Chanel confermando il crescente interesse della Maison verso figure capaci di unire moda cultura e musica
A$AP Rocky viene ufficialmente presentato come nuovo Ambassador di Chanel. Così la Maison continua a unire moda, cultura e musica, chiamando personaggi di spicco dei vari mondi a collaborare insieme i progetti esclusivi. Con la sua estetica in continua evoluzione e una credibilità consolidata nel fashion system, l’artista incarna un approccio moderno al lusso, combinando eleganza e libertà espressiva. Il rapper porta nella Maison un approccio stilistico d’avanguardia, in grado di reinterpretare i codici maschili del lusso con libertà espressiva e coerenza estetica. Il debutto dell’artista è accompagnato da uno short film di Michel Gondry con Margaret Qualley, in una narrazione concisa che unisce atmosfere oniriche e raffinata eleganza visiva. 🔗 Leggi su Amica.it
