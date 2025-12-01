AAA nuovo gestore cercasi per i rifugi di montagna I giovani non sono pronti
Chi va in pensione o decide di lasciare non viene sostituito. “Tra overtourism e crisi del clima servono più competenze”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Sarà un professionista a redarre le caratteristiche del soggetto gestore del nuovo polo culturale. Dettando le linee guida in merito a rapporti con il Comune, gestione del personale e delle risorse. Per questo è stato bandito un avviso - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo gestore dovrà garantire la presenza di un operatore sei ore a settimana. Nell’erogazione del contributo si terrà conto anche delle segnalazioni degli utenti ift.tt/GvoMFQY Vai su X
AAA nuovo gestore cercasi per i rifugi di montagna. “I giovani non sono pronti” - “Tra overtourism e crisi del clima servono più competenze” ... Come scrive repubblica.it
Si cerca un nuovo gestore per il porto canale - Dovrà occuparsi di aperture e chiusure, oltre all’assegnazione dei posti barca e del loro spostamento in caso di manifestazioni Si cerca un nuovo gestore, un operatore qualificato, per l’area ... Riporta ilrestodelcarlino.it