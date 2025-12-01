A Zelensky non piace il piano americano di pace ma lo sfrutta per coprire gli scandali di corruzione
La situazione paradossale venutasi a creare a Kiev è che le aspre discussioni sul piano americano di pace stanno facendo ombra alla gravissima corruzione ai vertici dello Stato ucraino. Zelensky è sotto pressione interna ed esterna, ma sta riuscendo ancora una volta a presentarsi come vittima eroica, ben sostenuto in questa parte da certi alleati europei. Il male minore. Se lo scandalo corruzione non può essere visto se non come un male, il piano di pace lo è a seconda di chi lo descrive. Per alcuni sarebbe la salvezza dell’Ucraina, la fine di anni di sofferenza e distruzione; per altri invece un’ignominia. 🔗 Leggi su Follow.it
