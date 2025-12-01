A Vietri sul Mare 317 mila euro di debiti fuori bilancio | dossier alla Corte dei Conti
Tempo di lettura: 3 minuti I gruppi consiliari “Vietri che Vogliamo” (Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta) e “L’Altra Vietri” (Emilia Senatore) annunciano che il dossier sui 317.900 euro di debiti fuori bilancio approdati nell’ultimo consiglio comunale sarà trasmesso alla sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per la verifica della legittimità e delle responsabilità erariali. Secondo il gruppo, ciò che la legge considera un’eccezione – il debito fuori bilancio – a Vietri sul Mare si è trasformato in una pratica ordinaria. Le delibere esaminate mostrano un quadro preoccupante di negligenza, inerzia e mancata difesa dell’Ente, con conseguenze pesanti per le casse comunali e, di fatto, per tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
