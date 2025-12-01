A Strade Blu Live arrivano Cristina Donà e Gianluca Morozzi
La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo itinerari durante i quali il pubblico incontra chi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I manifestanti hanno bloccato le strade in 16 punti di Giessen, mentre i primi delegati dell'AfD arrivano sotto la protezione della polizia. Per la giornata sono attesi fino a 50.000 partecipanti. La situazione al mattino. ? https://l.euronews.com/4Vx0 - facebook.com Vai su Facebook
L’inverno arriva anche a #Gaza. ?Strade e tende allagate: la comunità ci ha chiesto aiuto. In meno di 24 ore abbiamo: – consegnato 30 m³ di sabbia per barriere contro l’acqua – distribuito 1.700 sacchi per proteggere le aree più esposte Vai su X
Strade Blu Live si congeda con una festa - Il settimo e ultimo appuntamento di Strade Blu Live si conclude con la festa Closing Time al Nerolidio Music Factory di Como, con tre concerti imperdibili. Si legge su ilgiorno.it