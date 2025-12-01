A Sanremo Conti scommette sui giovani | chi c' è nel cast

Una cosa è certa. La scelta sarà stata anche difficile ma scorrendo i nomi del cast del prossimo Festival di Sanremo sembra di leggere la classifica degli artisti più seguiti sui social. Sono anni che il Festival della canzone italiana strizza l'occhio ai like su Instagram e TikTok ma Sanremo 2026 sembra aver trasformato in sistema scientifico un criterio di scelta che si è già dimostrato vincente. Dati di ascolto e raccolta pubblicitaria portati a casa dalla corazzata di Viale Mazzini lo dimostrano. Numeri alla mano. Per l'edizione del Festival che partirà il 24 e si chiuderà il 28 febbraio, Carlo Conti ha sciorinato un cast che spazia tra i generi, con numerosi e significativi esordi, grandi ritorni e una forte presenza del mondo rap e urban. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Sanremo Conti scommette sui giovani: chi c'è nel cast

