A Roma inaugurati 3 poli di reclutamento di donatori di midollo osseo

ROMA (ITALPRESS) – Inaugurati tre poli di reclutamento di donatori di midollo osseo presso i centri trasfusionali degli ospedali Sant’Andrea, San Filippo Neri e Santo Spirito in Sassia (Roma, Salone del Commendatore, ASL Rm1 – Borgo Santo Spirito 3), un passo avanti per reclutare un numero sempre maggiore di donatori. “Noi abbiamo un problema di donazione, la gente ha difficoltà a donare quando muore, figuriamoci in vita, dobbiamo fare i conti con quella che è una una realtà difficile”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo alla conferenza stampa ‘Progetto Poli di reclutamento di donatori di midollo osseo’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it