A Roma brilla la Lux Mundi made in Lissone

Lissone (Monza e Brianza) – La perizia degli artigiani e dei designer lissonesi a servizio della Chiesa, con la benedizione del Papa. Un capolavoro in legno, interamente ideato e costruito a Lissone, abbellisce da ieri una delle chiese della Capitale, la parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio a Roma: si tratta della colonna in legno massello battezzata “Lux Mundi“, un’opera artistica che va a completare l’arredo sacro dell’edificio nel quartiere Tuscolano. A realizzarla è stata l’azienda mobiliera Semprelegno, su progetto della sua designer e titolare Cristina Reccagni. Il manufatto artigianale resterà per sempre in quella collocazione e servirà a sostenere ed esporre alla venerazione dei fedeli elementi importanti per la liturgia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Roma brilla la “Lux Mundi” made in Lissone

