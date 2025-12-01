A Pontinia apre il bistrot di un grande ristorante | ecco Agro di Materiaprima

Gamberorosso.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal fine dining al bistrot territoriale: Fabio Verrelli D’Amico e Sara Checchelani ampliano gli spazi e l’offerta, rafforzando il legame con la loro terra e una cucina sempre più identitaria. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pontinia apre bistrot grandeA Pontinia apre il bistrot di un grande ristorante: ecco Agro di Materiaprima - Quando è partito – 10 anni fa – doveva chiamarsi Umami, ma quando Fabio Verrelli D’Amico e Sara Checchelani sono entrati nel loro ristorante, in uno spazio nuovo di zecca, hanno cambiato idea: ... Come scrive gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Pontinia Apre Bistrot Grande