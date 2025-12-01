A novembre sono stati investiti 161 milioni in startup italiane | ecco le principali operazioni
Protagonista il round di Aavantgarde che ha raccolto 122 milioni. In primo piano anche gli 8,6 milioni di Finapp. Il totale investito nei primi undici mesi dell’anno sale così a 1,75 miliardi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
