A novembre la maggiore avanzata russa in Ucraina in un anno

In un mese, la Russia ha conquistato 701 km² agli ucraini, la seconda avanzata più importante dopo quella del novembre 2024. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - A novembre la maggiore avanzata russa in Ucraina in un anno

