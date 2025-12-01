A novembre la maggiore avanzata russa in Ucraina in un anno

1 dic 2025

In un mese, la Russia ha conquistato 701 km² agli ucraini, la seconda avanzata più importante dopo quella del novembre 2024. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

