A Natale regala letture su misura e sostenibili con Bo-oks

Sbircialanotizia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale 2025 porta con sé un nuovo modo di pensare ai regali: meno oggetti destinati a prendere polvere, più scelte consapevoli. In questo scenario, tra le proposte più originali, spicca l’abbonamento a Bo-oks, piattaforma digitale basata sull’Intelligenza Artificiale che rivoluziona il modo di scoprire libri da donare e da vivere con maggiore attenzione all’impatto ambientale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

a natale regala letture su misura e sostenibili con bo oks

© Sbircialanotizia.it - A Natale regala letture su misura e sostenibili con Bo-oks

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per questo Natale Repubblica vi regala i gialli d’autore - Da domani gratis con il nostro giornale il primo titolo della nuova collana, “Una cena speciale”, un’indagine da non perdere del commissario Montalbano. Da repubblica.it

Natale a misura di Grinch. Ci pensano i commercianti - Con la forza della comunità si possono superare le difficoltà". Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Regala Letture Misura