A Napoli due giorni di dibattito sulla grande storia meridionale in arrivo studiosi da tutta Italia

Il Mezzogiorno nel contesto italiano ed europeo. Studiosi da tutta Italia si riuniscono giovedì 4 e venerdì 5 dicembre dalle 9,30, in occasione della due giorni di confronto sul tema “ Mezzogiorno: i caratteri originali di un’esperienza politico-istituzionale ”, in programma nelle sedi della Fondazione Banco di Napoli (Palazzo Ricca) e dell’Università degli Studi Parthenope (Villa Doria D’Angri), organizzati da Rosaria Giampetraglia, vicepresidente della Fondazione Banco Napoli e direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza della Parthenope. L’idea dei curatori Dario Luongo e Saverio Di Franco dell’Università Parthenope, è di creare un’occasione di incontro tra studiosi di diverse discipline per discutere della complessità della storia del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

