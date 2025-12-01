A Follemente di Genovese il Biglietto d’oro opacizzato dall’ombra di Inside Out Un successo liberamente ispirato e premiato?

Le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento hanno celebrato ancora una volta il successo al botteghino, assegnando il prestigioso Biglietto d’Oro a Follemente di Paolo Genovese. Il film, prodotto da Lotus Production e Rai Cinema, si è distinto come il titolo italiano più visto nel periodo dicembre 2024-novembre 2025, piazzandosi terzo gradino assoluto del podio, dietro solo ai colossi Disney Lilo & Stitch e Mufasa: Il Re Leone (il che non è un caso: ma lo vedremo a breve). Genovese, insieme a Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi, ha ritirato le ambite “Chiavi d’oro del successo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A “Follemente” di Genovese il Biglietto d’oro opacizzato dall’ombra di “Inside Out”. Un successo liberamente ispirato (e premiato)?

