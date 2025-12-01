A dicembre tredicesime per 42 miliardi Debutta il bonus mamme
Le riceveranno oltre 16 milioni di pensionati e circa 20 milioni di lavoratori pubblici e privati. Secondo la Cgia di Mestre, la mensilità aggiuntiva garantirà all'erario un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi. La gratifica natalizia resta quindi un'importante entrata per lo Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info
Fu introdotta in Italia nel 1937 come "gratifica natalizia" per gli operai e dal 1960 estesa a tutti i lavoratori dipendenti.
Una novità introdotta quest'anno riguarda il "bonus mamme", che sarà erogato a dicembre alle lavoratrici dipendenti o autonome con due o più figli a carico e con un reddito annuo inferiore a 40mila eu
Tredicesima da lunedì 1 dicembre a 3,1 milioni di veneti, Cgia: «In totale verranno pagati 7 miliardi di euro, all'erario ne torneranno 2,3»
