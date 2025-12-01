A dicembre tredicesime per 42 miliardi Debutta il bonus mamme

Le riceveranno oltre 16 milioni di pensionati e circa 20 milioni di lavoratori pubblici e privati. Secondo la Cgia di Mestre, la mensilità aggiuntiva garantirà all'erario un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi. La gratifica natalizia resta quindi un'importante entrata per lo Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info

a dicembre tredicesime per 42 miliardi debutta il bonus mamme

A dicembre tredicesime per 42 miliardi. Debutta il «bonus mamme»

