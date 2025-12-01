A Daste Bergamo la versione natalizia di Col cavolo il vegan che non ti aspetti
L’EVENTO. Appuntamento per domenica 7 dicembre: show cooking, cucina e un mercato dove trovare idee regalo sostenibili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle 21.30, in Via Daste e Spalenga 13/15 a Bergamo, per un ritorno attesissimo: l’ultima data dell’anno e la chiusura ufficiale del tour 2025. - facebook.com Vai su Facebook
A Daste Bergamo la versione natalizia di «Col cavolo, il vegan che non ti aspetti» - Appuntamento per domenica 7 dicembre a Daste Bergamo: show cooking, cucina e un mercato dove trovare idee regalo sostenibili. Si legge su ecodibergamo.it