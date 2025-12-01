A Cividino un pit stop per dare accoglienza a chi vive ai margini

IL PROGETTO. Mercoledì 3 dicembre si inaugura il nuovo spazio gestito dalla coop «Il Piccolo Principe». Un luogo di incontro e supporto alle persone fragili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

a cividino un pit stop per dare accoglienza a chi vive ai margini

