Nella prima giornata degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta sarà subito protagonista l’Italia, che schiererà, tra i tanti azzurri al via, ben quattro atleti nelle batterie dei 100 rana maschili, ovvero Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti e Gabriele Mancini. Ben tre di loro sono stati inseriti nella stessa batteria, la quinta delle sette previste, che scatterà alle ore 11.55: al via in corsia 2 Nicolò Martinenghi, in corsia 3 Gabriele Mancini ed in corsia 4 Ludovico Blu Art Viberti. Le semifinali si disputeranno nella sessione pomeridiana, che avrà inizio alle 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gareggia Nicolò Martinenghi domani agli Europei di nuoto: programma 2 dicembre, tv, avversari, streaming