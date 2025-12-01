A Benevento per l’onore e la classifica | la Salernitana non può sbagliare

Tempo di lettura: 3 minuti Non è un bivio. Non è un crocevia. Non è una finalissima. Ma la sfida di questa sera, per la Salernitana, non vale solo i tre punti in palio. A Benevento i granata giocheranno per allungare la serie positiva, certo, ma soprattutto per dare un segnale definitivo al campionato. Torneo che li ha sempre visti in testa sin dalla prima giornata, il più delle volte in solitaria, ma che si aspetta dalla squadra di Raffaele una prova da prima della classe in tutto e per tutto. Uscita malconcia dall’altro big match del girone di andata – a Catania – e decisamente meno convincente sul piano dell’intensità nelle ultime uscite (soprattutto in casa) la Salernitana deve imprimere al proprio cammino un’accelerazione necessaria per rimettere la chiesa al centro del villaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Benevento per l’onore e la classifica: la Salernitana non può sbagliare

