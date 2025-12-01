A –110° il corpo si attiva lo choc termico rafforza il sistema immunitario e attiva il metabolismo | tutti i benefici della crioterapia l’ultima ossessione delle star Abbiamo provato per voi la cabina del gelo ecco come funziona

Il freddo è l’ultima frontiera della bellezza, e del benessere. Un’idea antica come il mondo, ma oggi la scienza conferma i benefici su circolazione, metabolismo e infiammazione. Su TikTok spopola lo skin-icing – cioé immergere il viso in una ciotola di acqua e cubetti di ghiaccio – e chiunque abbia mai fatto una sauna sa che è l’alternanza caldofreddo a fare la differenza. L’ultima frontiera è la crioterapia fatta in cabina, un trattamento che piace moltissimo alle star e agli sportivi. Abbiamo provato a stare tre minuti a -110 gradi, chiedendo agli esperti quali sono i benefici (e le controindicazioni) della crioterapia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

