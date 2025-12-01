AGI - Settantacinque anni di notizie, di scoop e di flash – gli ultimi due hanno segnato la storia: la morte di Papa Francesco e l'elezione di Papa Leone XIV – ma anche di passaggi cruciali per il Paese, di trasformazioni tecnologiche e culturali. È questo il patrimonio che l'AGI ha celebrato oggi al Gazometro di Roma festeggiando i suoi 75 anni. Un compleanno importante, segnato dalla presenza di istituzioni, personaggi della politica e della cultura e dal calore di una comunità professionale che da tre quarti di secolo nutre l'informazione italiana. Al centro della scena, la direttrice Rita Lofano, salutata e celebrata da più parti come la guida di una nuova stagione dell'agenzia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 75 anni di notizie, l'AGI festeggia al Gazometro