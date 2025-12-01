75 anni di notizie l' AGI festeggia al Gazometro

Agi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Settantacinque anni di notizie, di scoop e di flash – gli ultimi due hanno segnato la storia: la morte di Papa Francesco e l'elezione di Papa Leone XIV – ma anche di passaggi cruciali per il Paese, di trasformazioni tecnologiche e culturali. È questo il patrimonio che l'AGI ha celebrato oggi al Gazometro di Roma festeggiando i suoi  75 anni. Un compleanno importante, segnato dalla presenza di istituzioni, personaggi della politica e della cultura e dal calore di una comunità professionale che da tre quarti di secolo nutre l'informazione italiana. Al centro della scena, la direttrice   Rita Lofano, salutata e celebrata da più parti come la guida di una nuova stagione dell'agenzia. 🔗 Leggi su Agi.it

75 anni di notizie l agi festeggia al gazometro

© Agi.it - 75 anni di notizie, l'AGI festeggia al Gazometro

Leggi anche questi approfondimenti

75 anni notizie agi75 anni di Agi, direttrice Rita Lofano: "Web ha rivoluzionato stampa, ma noi diamo ancora notizie" – Il video - Ma allo stesso tempo ci ha dato un'opportunità perché, differenza dei social media, l'agenzia offre notizie ... Riporta msn.com

75 anni notizie agiFDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «AGI, CALANDRINI (FDI): “75 TRAGUARDO IMPORTANTE PER TUTTO IL MONDO DELL’INFORMAZIONE ITALIANA”» - "I 75 anni dell'AGI rappresentano un traguardo importante per tutto il mondo dell'informazione italiana. agenziagiornalisticaopinione.it scrive

75 anni notizie agiLEGA * SENATO: «AGI, STEFANI (LEGA): AUGURI AD AGI PER 75 ANNI DI INFORMAZIONE DI QUALITÀ» - "Settantacinque anni rappresentano una straordinaria tappa, e non un traguardo, per l'Agenzia Giornalistica Italia, che si conferma protagonista ... Riporta agenziagiornalisticaopinione.it

75 anni notizie agiAuguri Agi, 75 anni di informazione - Una festa per celebrare un anniversario importante, ma anche un momento di riflessione sul momento difficile che l'informazione vive sotto diversi punti di vista: dalla libertà di espressione mi ... Da msn.com

75 anni notizie agiI 75 anni di AGI e il backstage dell'evento al Gazometro - Vi portiamo con noi dietro le quinte del nostro evento che si svolg ... Si legge su msn.com

75 anni notizie agiIl Papa: "La soluzione due Stati è l'unica possibile. Il Vaticano media" - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - Scrive agi.it

Cerca Video su questo argomento: 75 Anni Notizie Agi