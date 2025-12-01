75 anni di Agi direttrice Rita Lofano | Web ha rivoluzionato stampa ma noi diamo ancora notizie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "Il web ha rivoluzionato l'informazione dell'agenzia. Ma allo stesso tempo ci ha dato un'opportunità perché, differenza dei social media, l'agenzia offre notizie tempestive, veloci, come il tempo di oggi richiede, ma anche verificate e credibili. Il linguaggio è cambiato: sicuramente c'è un linguaggio più immediato e diretto che possa arrivare a tutti. L'IA? Sicuramente può incidere, ma noi abbiamo raccolto segnali di ottimismo. La sfida è abbracciare questa innovazione. E poi certo se manca il punto di vista femminile, manca metà della verità e l'auspicio è avere sempre più donne al vertice" così la direttrice di Agi Rita Lofano, a margine dell'evento per i 75 anni dell'agenzia. 🔗 Leggi su Open.online