5 domande a cui dovrà rispondere la seconda parte di Stranger Things 5

I fratelli Duffer hanno promesso un' ultima stagione di Stranger Things più grandiosa di tutte le altre, non tanto per lunghezza degli episodi (che non sono così interminabili), quanto per via del maggior pericolo legato a uno scontro finale e definitivo, una cosa da Armageddon alla Marvel. Non a caso, Stranger Things 5 ha aperto la storia con rivelazioni importanti: che Will Byers è stato rapito dal Demogorgone per ordine di Vecna che ha trovato in lui una chiave per affacciarsi sul mondo reale e conquistarlo. E in effetti il piccolo, è entrato a far parte della mente alveare che lega tutte le creature del Sottosopra, come si è visto nelle stagioni 2, 3 e 4, durante le quali è ricaduto sotto la sua influenza, ma ha anche imparato sempre di più a combatterla.

