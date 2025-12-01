5 abitudini per navigare in modo sicuro

Navigare online è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana: lavoriamo, comunichiamo, facciamo acquisti e gestiamo operazioni bancarie attraverso il web. Tuttavia, questa comodità porta con sé rischi significativi per la sicurezza dei nostri dati. Adottare buone pratiche di cybersecurity è essenziale per proteggere la nostra privacy e prevenire furti di identità o attacchi informatici. Ecco cinque abitudini semplici ma efficaci per navigare in modo sicuro. 1. Utilizza password robuste e uniche Le password sono la prima linea di difesa contro gli accessi non autorizzati. Evita combinazioni banali come “123456” o il tuo nome. 🔗 Leggi su Zon.it

