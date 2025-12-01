41^ Estra Firenze Marathon vince l’azzurro Badr Jaafari

FIRENZE – Una festa a ritmo di 30mila gambe e15mila cuori che hanno battuto all’unisono per rendere grandissima la 41^ Estra Firenze Marathon, grande classico di fine novembre e con un percorso tra storia e arte tra i più affascinanti del mondo. Nel parterre di partenza davanti al Duomo di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’azzurro Badr Jaafari vince la 41ima Estra Firenze Marathon Vai su X

NEXT MATCH Match day in quel di Firenze per i nostri leoni che stasera saranno impegnati in trasferta contro i ragazzi di Firenze Ovest. Forza ragazzi Firenze Ovest Pallavolo ? 30/11/25 18:00 Firenze Match Sponsor ASSI4 #estra #fipavtos - facebook.com Vai su Facebook

41^ Estra Firenze Marathon, vince l’azzurro Badr Jaafari - Vittoria italiana con Badr Jaafari, tra le donne successo etiope con Tsega Desta Mheari Nella 10K affermazioni di Riccardo De Anna e Maddalena Pizzamano Differita RAI domenica 30 novembre alle 19. Si legge su tuttosport.com

Aperto l’expo2025 della 41^ Estra Firenze Marathon. Tutti i numeri di gara e gli atleti élite - In 15mila sulle strade di Firenze nelle varie distanzeSabato la 3x7k Firenze Marathon Charity Run e San Benedetto Ginky Family RunDomenica la 41^Estra Firenze Marathon e 10K Firenze Marathon104 nazion ... Segnala firenzetoday.it

Domenica la 41^ Estra Firenze Marathon, 15mila iscritti. Tutte le info - Presentata la maratona di Firenze, come sempre è la seconda maratona in Italia per numero di partecipanti. Da tuttosport.com