1 italiano su 5 fatica a navigare sul web | la survey YouGov per AccessiWay svela le barriere digitali e cosa fare subito
Navigare un sito, completare un acquisto online o leggere un contenuto non è sempre facile per tutti: in Italia 1 persona su 5 segnala difficoltà ricorrenti nell’uso del web. È il risultato principale emerso dalla survey realizzata da YouGov per AccessiWay tra settembre e ottobre 2025, che ha coinvolto oltre 1.030 rispondenti e mappa con chiarezza limiti e opportunità del digitale nel Belpaese. I numeri chiave (da evidenziare subito). 20% degli italiani dichiara di incontrare spesso problemi di accesso o comprensione dei contenuti online.. 15% rinuncia a completare operazioni o acquisti a causa di difficoltà di navigazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
