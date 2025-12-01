1° dicembre San Charles de Foucauld | la scelta radicale dell’esploratore che lasciò tutto per Dio
Fu prima un esploratore, e poi dopo una conversione, San Charles de Foucauld dedicò tutta la sua vita a Dio nel deserto. La storia di san Charles de Foucauld, che si ricorda oggi 1 dicembre, è ricca di eventi: una forte conversione segna in due la sua vita e ne fa un santo. Charles nasce. L'articolo 1° dicembre, San Charles de Foucauld: la scelta radicale dell’esploratore che lasciò tutto per Dio proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
