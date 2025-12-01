1° dicembre | Nostra Signora di Mettenbuch appare insieme a Gesù San Giuseppe e gli Angeli
La Madonna è apparsa a Mettenbuch, in Baviera, a quattro piccoli veggenti come Consolatrice degli afflitti insieme al suo Divino Figliolo, San Giuseppe e schiere di angeli e di santi. Nel 1876 la cittadina bavarese di Mettenbuch divenne teatro di una serie di apparizioni che ebbero luogo nel periodo dell’Avvento. Quattro piccoli veggenti, tre bambine. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
