1 dicembre in Toscana il Black Friday non è finito | oggi è il Cyber Monday

Lanazione.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 1 dicembre 2025 - In Toscana il Black Friday non è finito: oggi è il Cyber Monday,, evento annuale che cade oggi e rappresenta l'ultimo appuntamento con le promozioni prenatalizie. Segue di pochi giorni il Black Friday ma, a differenza di quest'ultimo, è dedicato soprattutto alle offerte in ambito tecnologico. Un'occasione da non perdere per chi è alla ricerca di prodotti tecnologici fortemente scontati. Durante le 24 ore dedicate al Cyber Monday è possibile accaparrarsi online risparmiando articoli che vanno dai Pc a varie tipologie di televisori, passando per lavatrici e console gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

1 dicembre in toscana il black friday non 232 finito oggi 232 il cyber monday

© Lanazione.it - 1 dicembre in Toscana, il Black Friday non è finito: oggi è il Cyber Monday

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

1 dicembre toscana black1 dicembre in Toscana, il Black Friday non è finito: oggi è il Cyber Monday - Un giorno per risparmiare sui prodotti tecnologici, dagli smartphone alle piastre e phon per capelli, dalle macchine fotografiche alle console per videogiochi, passando per droni e monopattini ... Riporta lanazione.it

1 dicembre toscana blackIl 1 dicembre a Carrara la festa della Toscana - Firenze, 29 novembre 2025 – Il Nuovo cinema Garibaldi di Carrara ospiterà la Festa della Toscana, in programma il prossimo 1 dicembre: prenderanno la parola il presidente del Consiglio comunale Cristi ... Secondo msn.com

1 dicembre toscana blackMaltempo, piogge e temporali su costa Toscana l'1 dicembre - Codice giallo per pioggia e temporali sulla Costa toscana lunedì 1 dicembre. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: 1 Dicembre Toscana Black