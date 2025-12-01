1 dicembre in Toscana il Black Friday non è finito | oggi è il Cyber Monday

Firenze, 1 dicembre 2025 - In Toscana il Black Friday non è finito: oggi è il Cyber Monday,, evento annuale che cade oggi e rappresenta l'ultimo appuntamento con le promozioni prenatalizie. Segue di pochi giorni il Black Friday ma, a differenza di quest'ultimo, è dedicato soprattutto alle offerte in ambito tecnologico. Un'occasione da non perdere per chi è alla ricerca di prodotti tecnologici fortemente scontati. Durante le 24 ore dedicate al Cyber Monday è possibile accaparrarsi online risparmiando articoli che vanno dai Pc a varie tipologie di televisori, passando per lavatrici e console gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 1 dicembre in Toscana, il Black Friday non è finito: oggi è il Cyber Monday

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prima Toscana – Sabato 6 dicembre, ore 21.00 La Città del Teatro – Cascina (PI) È / l’acclamato monologo di che ha conquistato pubblico - facebook.com Vai su Facebook

Verso lo #scioperogenerale del 12 dicembre, a Pisa Assemblea Cgil Toscana. Moriconi eletta al vertice di Inca regionale Il comunicato: cgiltoscana.it/2025/11/21/ver… Vai su X

1 dicembre in Toscana, il Black Friday non è finito: oggi è il Cyber Monday - Un giorno per risparmiare sui prodotti tecnologici, dagli smartphone alle piastre e phon per capelli, dalle macchine fotografiche alle console per videogiochi, passando per droni e monopattini ... Riporta lanazione.it

Il 1 dicembre a Carrara la festa della Toscana - Firenze, 29 novembre 2025 – Il Nuovo cinema Garibaldi di Carrara ospiterà la Festa della Toscana, in programma il prossimo 1 dicembre: prenderanno la parola il presidente del Consiglio comunale Cristi ... Secondo msn.com

Maltempo, piogge e temporali su costa Toscana l'1 dicembre - Codice giallo per pioggia e temporali sulla Costa toscana lunedì 1 dicembre. Segnala msn.com