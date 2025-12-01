? Ascolti TV di Domenica 30 Novembre 2025 | Il Resoconto

La sfida della prima serata è stata vinta da Canale 5 grazie alla serie turca, mentre nel preserale e nel pomeriggio Mediaset si è dimostrata molto forte, pur mantenendo Rai 1 una solida leadership in alcune fasce.? Prima Serata: Chi ha Vinto la Sfida Principale? La sfida tra le ammiraglie è stata vinta da . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Ascolti TV di Domenica 30 Novembre 2025: Il Resoconto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ASCOLTI DELLA DOMENICA MATTINA Oggi sul piatto “Terremoto” dei Litfiba, edizione limitata e numerata su vinile 180gr fumé (EastWest / Warner Music, 2021 – tiratura 3000 copie). Una ristampa che, a mio avviso, suona corposa, energica e bella ape - facebook.com Vai su Facebook

Ancora grandi ascolti per #CTCF sul Nove: 1,6 milioni di telespettatori e quasi l’8% di share, con un picco del 10%, confermando Nove sul podio delle reti nazionali. Record per il Tavolo con quasi il 9%. Sui social con 15 milioni di visualizzazioni dei video e 72 Vai su X

Ascolti tv ieri (30 novembre): Maria De Filippi domina, colpo Ranucci e Fazio si conferma - Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%, Mara Venier 20,3- Secondo libero.it

Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025. La Notte nel Cuore supera Carosello in Love negli ascolti TV - Nella serata di domenica 30 novembre 2025, Carosello in Love su Rai1 ha attirato l’attenzione di 2. Da quilink.it

Ascolti tv 30 novembre: chi ha vinto tra Carosello in Love e La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di domenica 30 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film Carosello in Love Rai1, la puntata de La notte nel cuore su ... Scrive fanpage.it