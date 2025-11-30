zootopia 2 record mondiale al botteghino e successo nei primi 5 giorni

successo commerciale di zootopia 2: risultati e performance a livello globale. Le prime analisi delle performance di Zootopia 2 evidenziano un risultato di grande rilievo al botteghino mondiale, con un incasso stimato di circa 556 milioni di dollari entro il primo fine settimana. Questi dati confermano il forte interesse del pubblico e pongono il film tra le uscite di maggior impatto degli ultimi tempi, rappresentando il quinto debutto globale più forte di tutti i tempi. andamento delle entrate nel periodo iniziale. La raccolta complessiva comprende un incasso domestico di 156 milioni di dollari durante il periodo delle festività del Ringraziamento e un contributo internazionale di circa 400 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

