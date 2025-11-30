Zootopia 2 conquista il primo posto nel weekend di thanksgiving mentre wicked | for good subisce un drastico calo
andamento delle performance di Zootopia 2 e Wicked: For Good nel weekend del Ringraziamento 2025. Il panorama del box office statunitense durante il fine settimana del Ringraziamento si è distinto per l’eccezionale risultato di Zootopia 2, che ha superato Le aspettative piazzandosi in prima posizione, mentre Wicked: For Good ha mostrato segnali di debolezza rispetto alle previsioni iniziali. Questi dati confermano un andamento particolare delle due pellicole, con impatti differenti sul mercato domestico. andamento di Zootopia 2 nel periodo di apertura. proiezioni e performance del film. Zootopia 2, il sequel dell’omonima pellicola Disney del 2016, ha registrato al suo debutto un risultato di $96,8 milioni nel primo fine settimana, arrivando a un totale di $156 milioni considerando il weekend lungo del Ringraziamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
