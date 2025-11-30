"Cucina e ospitalità", come recita lo slogan principale. Ma anche tanto, tanto altro, dalle esperienze in fattoria agli spazi per il relax, fino alla qualità di un’intera filiera che è sempre al centro e nel cuore dei protagonisti. Aldo Zivieri racconta l’intero ecosistema della famiglia Zivieri, un’eccellenza che parte dall’Appennino bolognese per arrivare sulle tavole e nei palati di chiunque apprezzi l’autenticità. Aldo Zivieri, ma come nasce tutto questo? "La nostra attività è partita con la macelleria ormai quasi 40 anni fa, nel 1987, grazie ai miei due fratelli Massimo e Fabrizio, prima di arrivare al controllo della filiera completa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zivieri L’Appennino nel cuore