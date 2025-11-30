Zirkzee si sblocca dopo 7 mesi | gol al Palace e United in rimonta
Al Selhurst Park, in un pomeriggio che sembra quasi sovvertire la logica, il Manchester United torna a vincere in rimonta e Joshua Zirkzee torna a segnare. Due eventi che, ultimamente, non erano affatto scontati. La squadra di Ruben Amorim supera il Crystal Palace per 2-1, riscatta il passo falso con l’Everton e ritrova un attaccante che, da mesi, viveva intrappolato in un tunnel offensivo senza uscita. 30 Novembre 2025 - 13:00 Premier League Giornata 13 Primo tempo: 1-0 Crystal Palace 1 1: 2 Manchester United 2 Tempi regolamentari Crystal Palace Manchester United 17' Cartellino giallo B. Mbeumo Unsportsmanlike conduct Goal (rigore) 1:0 36' J. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
