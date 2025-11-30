di Amelia Zacco Zenith – per celebrare il suo 160° compleanno – ha presentato un classico senza tempo animato da un movimento d’eccezione, il raffinato, elegante e sottile ’G.F.J.’ che omaggia le iniziali di Georges Favre-Jacot il quale nel 1865, quando fondò la sua Manifattura aveva l’obiettivo di creare "l’orologio perfetto": il segnatempo più elegante, preciso e affidabile di sempre. Dicevamo, un movimento d’eccezione: è il calibro 135, il movimento più premiato dell’epoca d’oro delle competizioni cronometriche da osservatorio, che fino ad alcuni decenni fa erano molto importanti, testimoni e garanti del livello di precisione che gli orologiai esperti erano in grado di raggiungere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zenith rende dovuto omaggio a Georges Favre-Jacot e al suo sogno di perfezione