Zelig On | anticipazioni comici e ospiti dello show su Italia 1

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1. Questa sera, domenica 30 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show. Anticipazioni, cast, comici e ospiti. In studio, nel corso delle puntate, si alterneranno 50 comici: un cast composto da nuove proposte al debutto e da nomi già noti al pubblico, con una significativa presenza femminile, pronti a sperimentare linguaggi e stili differenti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

