Zelensky sente von der Leyen | Pieno coordinamento con Commissione Ue

"Noi manteniamo pieno coordinamento con la commissione europea e sono grato per il sostegno". E' quanto scrive Volodymyr Zelensky nel post su X in cui riferisce della telefonata oggi con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, con la quale ha "discusso la situazione diplomatica e condiviso un'intesa sulle questioni chiave". "E' anche importante che Ursula riservi una stretta attenzione alla necessità di rafforzare la nostra resilienza di fronte ai costanti attacchi della Russia alle nostre infrastrutture e al settore energetico", conclude il presidente ucraino.

