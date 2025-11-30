Zelensky scosso dagli scandali | è l' ora della verità E cambia la strategia al fronte | Colpite due petroliere russe nel Mar Nero
Le accuse di corruzione ai dirigenti più vicini, i licenziamenti, i sondaggi: il leader di Kiev è sotto schiaffo. Riuscirà a svoltare e a uscirne più forte?. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Zelensky scosso dagli scandali: è l'ora della verità. E adesso cambierà la strategia al fronte contro la Russia - Le accuse di corruzione ai dirigenti più vicini, i licenziamenti, i sondaggi: il leader di Kiev è sotto schiaffo. Da msn.com
Ucraina, scandalo corruzione: Zelensky annuncia riforme settore energetico - Volodymyr Zelensky ha annunciato una riforma delle società energetiche gestite dallo stato, nel tentativo di dare una risposta agli scandali di corruzione che hanno travolto il settore flagellato ... Segnala adnkronos.com
Scandalo corruzione in Ucraina, si dimettono due ministri - Passo indietro di Galushchenko (Giustizia) e Grynchuk (Energia), coinvolti in un’indagine per corruzione nel settore energetico. Riporta lettera43.it