Zelensky in difficoltà | scandalo mazzette Yermak si dimette arriva Umerov | Chi è l' ex numero 2 che lo teneva sotto ipnosi

Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky in difficoltà: scandalo mazzette, Yermak si dimette, arriva Umerov | Chi è l'ex numero 2 che "lo teneva sotto ipnosi"

Il dilemma di Zelensky sul piano di pace di Trump: "Perdere la dignità o un alleato chiave" Il piano messo a punto dagli Stati Uniti, con la "collaborazione" (per ora presunta) di Mosca trova il favore di Putin, ma mette in forte difficoltà Zelensky. Il leader ucrain - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky è in difficoltà, lo è da quando Trump è presidente Usa. Ora Donald gli impone un piano in 28 punti in cui l'Ucraina deve cedere Crimea e Donbass, non ottiene nulla a Sud di Zaporizzja e Kherson, vede dimezzato l'esercito e subisce elezioni immedia Vai su X

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimettono due ministri - Passo indietro di Galushchenko (Giustizia) e Grynchuk (Energia), coinvolti in un’indagine per corruzione nel settore energetico. Da lettera43.it

Ucraina, scandalo corruzione: si dimettono i ministri della Giustizia e dell'Energia. Cosa è successo e il ruolo di Zelensky - La premier ucraina Yulia Svyrydenko ha annunciato che la ministra dell'Energia, Svitlana Grynchuk, e il ministro della Giustizia, German Galushchenko, hanno rassegnato le dimissioni a seguito dello ... Si legge su corriereadriatico.it

Ucraina, scandalo fondi energia: corruzione per centinaia di milioni. Coinvolto un amico di Zelensky. «Trovati contanti e bagni dorati» - Le autorità di Kiev specializzate nella lotta alle frodi hanno annunciato un'ampia operazione che ha permesso di smascherare «una organizzazione criminale di ... Scrive ilmessaggero.it